Принимать будут бумагу, стекло, пластик, алюминиевые банки и, что очень важно, батарейки.

В Коврове стартовал проект по раздельному сбору мусора. Его реализация стала возможна благодаря национальному проекту «Экология», участниками которого стали региональный оператор по работе с ТКО компания «Биотехнологии» и её подрядчик в Коврове – ООО «Экоград».В мероприятии принимали участие глава Коврова Елена Фомина, председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, директор ООО «Экоград» Александр Панфиленко, другие официальные лица.Елена Фомина, познакомившись с работой экопункта, отметила: «Для нашего города это, безусловно, положительный момент. Тем более, что этот проект – первый в регионе. Уверена, что благодаря этим экопунктам мусора в городе станет меньше».Анатолий Зотов от имени Совета поблагодарил компании Биотехнологии и Экоград за их благое начинание и выразил уверенность, что ковровский опыт будет реализован и на других территориях региона.В декабре в Коврове начинают работу три пункта по раздельному приёму мусора: на ул. Строителей (за ТЦ «Русь», ул. Фурманова (около Октябрьского рынка) и ул. Фрунзе (перекрёсток с ул. МОПРа). Принимать будут бумагу, стекло, пластик, алюминиевые банки и, что очень важно, батарейки. Главное, за принесённый мусор ковровчанам будут платить, причём возможен как наличный, так и безналичный расчёт. Время работы ежедневно с 9:00 до 18:00.Директор ООО «Экоград» Александр Панфиленко пояснил, в планах компании «зайти» во все микрорайоны Коврова, а затем и в район:– Мы уверены, что предлагаемая нами услуга будет востребована гражданами. Мы просим ковровчан сообщить, в каких конкретно местах им бы хотелось организовать экопункты. Телефон для связи: 5-06-62.(Фото: Администрация города Коврова)