Регоператор открыл в городе оружейников три экопункта.

В рамках нацпроекта «Экология» в Коврове стартовала акция по раздельному сбору мусора. Участниками проекта стали регоператор по вывозу ТКО и его местный подрядчик.В городе оружейников развернут три экопункта для раздельной приёмки отходов. Они начнут работать на улице Строителей за ТЦ «Русь», около Октябрьского рынка на улице Фурманова, а также на улице Фрунзе на пересечении с улицей МОПРа. Принимаются бумага, стекло, пластик, алюминиевые банки и батарейки. За мусор ковровчанам будут платить. Возможен наличный и безналичный расчёт. Время работы ежедневно с 9:00 до 18:00.В планах регоператора расширить географию точек сбора. Ковровчане могут связаться с компанией по телефону: 5-06-62 и предложить желаемые адреса для появления новых экопунктов.Ранее мы сообщали, что во владимирской школе №31 стартовал проект по сбору пластика, который власти нацелены внедрить в другие учреждения областного центра.