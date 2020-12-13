Он лично провёл 30 тысяч операций и знал тайну смерти Врангеля.

Теперь продолжим серию репортажей к 100-летию Русского исхода. И вспомним сегодня еще одно забытое имя- нашего земляка- Ивана Алексинского. Блестящего хирурга и политика. Он лично провёл 30 тысяч операций и знал тайну смерти Врангеля. Часть уникального семейного архива музею-заповеднику передал потомок знаменитого врача. Перелитнем эту страницу истории с Марией Платанюк.Взгляд из прошлого. Снимок сделан в знаменитом владимирском фотоателье Иодко. Наш земляк Иван Павлович Алексинский. Врач, политик и гражданин... Доброволец на Балканах и Дальнем Востоке, активный участник Красного Креста, блестящий хирург, профессор, собиратель эмигрантских сил, выдающийся человек своего времени. Часть уникального фамильного архива Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передает потомок Ивана Алексинского- Фёдор Семёнов. Иван Павлович- брат его прабабушки. Эти старые альбомы, по словам Фёдора Анатольевича, стали для него открытием. Минул век. Изменилась страна. И, возможно, просто пришло время.Фёдор Семёнов, потомок врача Ивана Алексинского:- Там больше двух тысяч фотографий, и русско-японская война, и первая мировая война, и совсем чуть-чуть революции, и то, что было после революции. Это история страны в двух чемоданах.Алексинский - представитель старинного дворянского рода- родился в 1871-ом. Его малая родина- село Опарино Александровского уезда Владимирской губернии. Студент физмата Московского университета, увлечённый идеями врача-гуманиста Пирогова, он переведётся на медицинский факультет. Это решение определит жизнь. Уже в 1895-ом- молодой ученый- врач-консультант Иверской общины сестер милосердия Красного Креста. Спустя 2 года - активный участник её первой международной акции. Кстати, за всё время своего медицинского служения врач лично проведёт свыше 30 тысяч операций. Силу "фамильных генов" доказывает и пример его потомка. Фёдор Семёнов - анестезиолог- реаниматолог Российского научно-геронтологического центра.Фёдор Семёнов, потомок врача Ивана Алексинского:- Те навыки и компетенции, как мы любим говорить, которые у него были как у хирурга, как у врача, для того времени- это был, конечно, верх мастерства он был очень хорошим хирургом...Личным другом Алексинского была великая княгиня Елизавета Федоровна. Покровительница Иверской общины. Она неоднократно ассистировала ему простой медсестрой. Уже весной 1906-ого Иван Павлович- депутат Первой Государственной Думы от Владимирской губернии. Ему -35. Но среди корифеев не теряется. Каждая речь депутата-фронтовика имеет большой резонанс. В Думе он вступает в прямую полемику даже с министром Столыпиным. "Мы пришли сюда заявить волю народа". Растёт и его врачебный авторитет. Алексинский входит в правление Общества российских хирургов. В начале первой мировой - вновь на передовой, потом в тылу. Клиника Иверской общины стала военным госпиталем. Осенью 17-ого- Иван Павлович- активный участник сопротивления большевистскому перевороту. В эти драматические дни он также не отходил от операционного стола. В начале 19 -ого года Алексинский- в расположении Добровольческой армии Деникина. Позже вместе с отступающими войсками Врангеля покинет Крым. Первой точкой на карте "чужих дорог" стал Константинополь. Потомок Алексинского вспоминает, снимки Ивана Павловича родным приходилось скрывать.Фёдор Семёнов, потомок врача Ивана Алексинского:- Иван Павлович- не тот человек, о котором часто говорили. Сподвижник Врангеля. Участник Белого движения. В советское время можно было только опасаться такого родства. Это была очень непростая память. Именно поэтому моя прабабушка его сестра прятала его фотографии в альбоме под другими карточками.В эмиграции Алексинский - ближайший соратник Врангеля. Его "старший товарищ" в «Русском совете», который часто называли "русским правительством в изгнании". Одним из его участников станет и Василий Шульгин- его спустя годы судьба забросит на владимирскую землю. Итоги революции, по мнению Алексинского, были катастрофическими . «Вместо дружного объединения сил - небывалая по жестокости гражданская война". По воспоминаниям современников, блестящий оратор Алексинский и о борьбе говорил как о сложной операции. Призванной спасти Россию. Политик- врач демонстрировал не тонкость интриг, а бесконечную личную веру. Позже во многом благодаря харизматичному и волевому Алексинскому состоится и Российский зарубежный съезд.В Париже блестящий хирург продолжал практику. Безвозмездно помогал неимущим эмигрантам. Сотрудницы русско-французского госпиталя, где он регулярно оперировал, писали: " сколько тепла, сколько сердца давал этот внешне строгий человек каждому больному". Его пациентом был и Врангель. Хирург- свидетель его последних дней в апреле 28-ого- зафиксирует туберкулезное поражение легких. Кстати, в мемуарах Шульгин писал: Алексинский не исключал версии отравления Петра Врангеля особым ядом. Самой большой трагедией Ивана Павловича станет уход Надежды Алексинской. Дочери и соратницы. Её жизнь унесёт быстротечная чахотка.. В конце 36 -ого Алексинский, неожиданно для всех, переедет к Марокко. Там, в Касабланке Иван Павлович станет председателем церковной общины. Хирург от Бога умер 26 августа 1945 от брюшного тифа. Болезни, от которой за свою жизнь спас тысячи людей.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника