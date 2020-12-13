Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства при поддержке Ростуризма подвел итоги федерального конкурса экскурсионных образовательных маршрутов .

Новое подтверждение тому, что в детском-семейном туризме нашего региона работают талантливые профессионалы. Владимирские "живые уроки" признали лучшими в стране. Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства при поддержке Ростуризма подвел итоги федерального конкурса экскурсионных образовательных маршрутов . Призовые 1 и 3 места у проектов Елены Подгорной. То, что живые уроки- это весело - не трудно догадаться. Посмотрите ,что там произошло с Юлией Шуваловой.Юлия Шувалова:- Сейчас будем принимать крио-ванны. Они применяются для омоложения. Попробуем... больно ли это?Это жидкий азот и его температура минус 196 градусов! Его использование безопасно и даже полезно. С помощью жидкого азота не только можно омолодиться, но и приготовить необычное блюдо молекулярной кухни. А иногда можно и побАловать - заморозить розу и проверить её на прочность.Такие эксперименты - часть новогоднего квеста. И за каждое успешное задание получаешь волшебную снежинку.Вот здесь обитает молния, но не беспокойтесь! Она приучена человеком, стала источником электричества. Кстати, можно и самому стать проводником в одно прикосновение. И если при этом ты ничего не ощущаешь, то со стулом с гвоздями наоборот. Попробовать решаются только самые смелые.- Попробуйте присесть на наши гвозди.- Как твои ощущения?Татьяна:- Практические не больно, даже приятно! Правда на таком стуле я бы не сидела каждый день, но достаточно приятно.Научиться можно и новогодним фокусам. Елизавета, к примеру, освоила левитацию. По её словам, медитировать в воздухе может каждый.Елизавета:- У меня долго не получалось, но потом получилось. И теперь я показываю всем!Много и других необычных экспонатов, вместе с которыми наглядно изучаешь законы физики и явления окружающей среды. За нестандартный подход к обучению Владимирский научно-познавательный центр получил третье место в федеральном конкурсе экскурсионных образовательных маршрутов "Живые уроки".Елена Подгорная, руководитель образовательного центра:- Наши новогодние квесты каждый раз новые. Мы их разрабатываем под новый год и как всегда детей ждут загадки, задачи на логику, много физических и химических опытов. В результате нашего квеста ребята сами создают искусственный снег. Нам так сейчас снега не хватает на улице. А тут пожалуйста! Может быть с помощью нашего квеста после новогодних программ его будет на улице побольше.А вот в завершении новогоднего квеста можно сыграть в музыкальной группе, но перед этим необходимо измерить громкость звука.- АААА!!Каждая полученная снежинка не только приближает нас к Новому году, но и дарит нам новые знания.Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"