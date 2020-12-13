Подведены итоги конкурса по присуждению городской премии в области культуры и искусства за 2019 год.

Подведены итоги конкурса по присуждению городской премии в области культуры и искусства за 2019 год.Премии в области культуры и искусства за 2019 год присуждены:В номинации «Премия для муниципальных учреждений культуры за организацию содержательного досуга населения, инновационно-творческую деятельность, активное участие в культурных проектах города» - Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ансамбль народной музыки «ВИШЕНКА» (директор Захарчук Марина Александровна).В номинации «Премия для творческих работников муниципальных учреждений культуры за разработку и внедрение в практику новых досуговых технологий, подготовку театрально-концертных программ на высоком творческом уровне» - Шереметьеву Максиму Алексеевичу — звукорежиссеру Муниципального автономного учреждения культуры «Городской Дворец культуры».В номинации «Премия для преподавателей школ искусств за воспитание учеников - лауреатов городских, региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей» - Слободянюк Елене Алексеевне — преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3» города Владимира.В номинации «Премия для вокальных коллективов и отдельных солистов-вокалистов, получивших широкое общественное признание» - певцу Виктору Николаевичу Чаусову.В номинации «Премия для хореографических коллективов и исполнителей сольных номеров, получивших широкое общественное признание» - Образцовому ансамблю эстрадного танца «ЮНОНА» (руководитель Майорова Елена Викторовна)В номинации «Премия для художников за достижения в области современного искусства» - Барышниковой Елене Юрьевне - художнику -постановщику Муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр фольклора «Разгуляй».(Фото:пресс-служба администрации Владимира)