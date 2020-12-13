Уже можно покататься на катке «Молодежный» в Центральном парке - его закончили заливать.

Во Владимире в скором времени откроются еще два основных городских катка.Уже можно покататься на катке «Молодежный» в Центральном парке - его закончили заливать. Каток будет работать ежедневно с 8.00 до 22.00. Вход платный - 50 рублей для детей до 12 лет и 100 рублей со взрослых, без ограничений по времени. Прокат коньков 100 рублей, ячейка гардероба - 50 рублей.Самый любимый горожанами каток на бульваре Пушкина торжественно откроется 18 декабря. Этой зимой организаторы предлагают окунуться в советскую новогоднюю атмосферу «Ретрокатка» - будут созданы тематические фотозоны и тематические украшения. В этом году на буднях можно будет покататься с 16:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00 (технический перерыв с 16:00 до 17:00). Вход на каток остается бесплатным для всех! Прокат коньков будет стоить 100 р., стоимость залога за коньки — 1500 р. Аренда ячейки в гардеробе — 50 р.Третий каток «Лыбедь» откроется в начале января. Вход на него будет стоить 200 рублей за 1 час катания, прокат коньков и гардероб - 60 рублей в час. В связи с действующими ограничениями по профилактике распространения COVID-19, во внутренних помещениях катка необходимо носить маски и перчатки. Это правило распространяется только в пункте выдачи коньков и гардеробе, кататься можно без маски, но с соблюдением социальной дистанции.