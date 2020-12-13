Сотрудниками МЧС проводилось деблокировка. Пострадало 2 человека, 1 из них ребенок.

13 декабря на улице Растопчина во Владимире столкнулись иномарка и грузовой автомобиль.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Сотрудниками МЧС проводилось деблокировка. Пострадало 2 человека, 1 из них ребенок. Всего привлекалось 8 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 2 человека, 1 единица техники.Информацияуточняется(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)