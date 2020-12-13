Известно, что пострадал ещё один человек.

В воскресенье 13 декабря в столице региона на улице Растопчина произошла авария – столкнулись грузовой автомобиль и иномарка. На место происшествия оперативно приехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и ГИБДД.Выяснилось, что в результате ДТП пострадали 2 человека, 1 из них – ребёнок. Чтобы освободить пострадавших спасатели провели деблокировку. Всего на место аварии прибыли 8 специалистов и 4 единицы техники.Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.