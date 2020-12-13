За последние три года от посягательств злоумышленников пострадали 2535 детей.

В прокуратуре Владимирской области состоялось совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних.Как сообщает пресс-служба ведомства, за 9 месяцев текущего года 4,6% уголовных правонарушений совершили подростки. В каждом третьем случае дети младше 18 лет в каждом третьем случае совершали преступления в составе группы. При этом доля общественно-опасных деяний, которые происходят в состоянии алкогольного опьянения осталась на том же уровне.Интересно, что в основном это студенты и школьники. За 9 месяцев 2020 года учащимися совершено 68,3% преступлений от общего числа зарегистрированных.Несмотря на снижение преступлений, совершенных в отношении малолетних, их количество остаётся значительным. За последние три года от посягательств злоумышленников пострадали 2535 детей.