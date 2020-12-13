Посетители смогут увидеть миниатюры, которые мечтают заполучить коллекционеры из разных стран мира

18 декабря в Выставочном центре Муромского историко-художественного музея пройдёт торжественное открытие экспозиции «Кукольная миниатюра. Русские и голландские интерьеры XVII — XVIII веков». Жители и гости древнего города смогут познакомиться с уникальными работами муромской художницы Елены Авдеевой.Миниатюры, созданные из янтаря, дерева и тканей в масштабе 1:12, детально воспроизводят интерьеры русских горниц и европейских гостиных 300-летней давности. Каждая работа обладает своими «фишками» (например, можно увидеть прялку с рабочим механизмом).Не удивительно, что столь уникальные вещи интересуют ценителей прекрасного отнюдь не только в нашей стране. Работы Елены Андреевой востребованы среди коллекционеров из Европы, Азии, США и Японии.Выставка будет работать до 18 января.