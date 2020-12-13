Больше всего заболевших зарегистрировали в столице региона.

На территории нашей области (по данным на утро 13 декабря) лабораторно подтвердили 194 новых случая распространения Covid-19. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.На первом месте по количеству заразившихся оказался Владимир (46 новых случаев), на втором – Муромский район (21 случай), а на третьем – Гусь-Хрустальный (19 случаев). Всего на территории нашего региона выявили 15 272 случая заболевания коронавирусом.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).