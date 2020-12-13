Во Владимирской области 13 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 194 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 194 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (46 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 8 сл. в Александровском, 15 сл. в Ковровском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Меленковском, 6 сл. в Собинском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 10 сл. в Петушинском, 5 сл. в Селивановском, 7 сл. в Радужном, 1 сл. в Сугододском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 272 случая заболевания (2894 сл. в г. Владимире, 2063 сл. в Гусь-Хрустальном, 1747 сл. о. Муром, 1187 сл. в Ковровском, 1053 сл. в Александровском, 1008 сл. в Петушинском, 769 сл. в Вязниковском, 687 сл. в Юрьев-Польском, 574 сл. в Собинском, 558 сл. в Кольчугинском, 483 сл. в Суздальском, 426 сл. в Меленковском, 417 сл. в Гороховецком, 357 сл. в Селивановском, 333 сл. в Камешковском, 282 сл. в Киржачском, 235 сл. в Судогодском, 199 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.