Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 194 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 15 272 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых
<a href="https://33live.ru/novosti/13-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-eshhyo-194-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено ещё 194 случая заражения коронавирусом</a> - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 194 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 15 272 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых
[url=https://33live.ru/novosti/13-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-eshhyo-194-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявлено ещё 194 случая заражения коронавирусом[/url] - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 194 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 15 272 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых