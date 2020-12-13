Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 194 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 15 272 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 194 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 15 272 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых пациентов за сутки). На втором месте Муром (21 новый КОВИД-носитель). На третьем месте Гусь – Хрустальный (19 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас