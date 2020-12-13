Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 117 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 174 человека.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 56 костромичам. Десять новых пациентов выявлено в Галичском районе, восемь – в Шарьинском районе, по семь – Костромском и Буйском районах. Шесть случаев подтверждено в Нерехтском районе, пять – в Октябрьском районе, четыре – в Красносельском районе, три – в Макарьевском районе. По два новых диагноза ковид зарегистрировано в Сусанино и Волгореченске, Судиславском и Солигаличском районах. На одного инфицированного стало больше в Мантурово и Поназырево.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 970 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 070 пациентов. В стационарах лежат 799 человек, из них 445 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 249 пациентов.