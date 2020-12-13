За период наблюдения в области отмечено 384 летальных случая.

По состоянию на 13 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92 процента из них занято (1537), свободны – 142 койки.13619 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 12 декабря – 191 человек.За период наблюдения в области отмечено 384 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3204 исследования на Covid-19.