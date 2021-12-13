ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что 13 декабря (Мск) около 14:30 на 128-м...

ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что 13 декабря (Мск) около 14:30 на 128-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП.По предварительным данным, столкнулись легковой и грузовой автомобили. Грузовой автомобиль перегородил 2 полосы движения в сторону Владимира.Объезд возможен по следующему маршруту: км 121 М-7 (поворот на Воспушку в Петушках), далее через Анкудиново с выходом на км 136 М-7 в Пекше.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП. На место направлена тяжелая техника.Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее планировать свой маршрут. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим.Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород