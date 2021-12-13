На территории Владимирской области 13 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 297 случаев...
На территории Владимирской области 13 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
69 - во Владимире
39 - в Ковровском районе
33 - в Муромском районе
33 - в Гусь-Хрустальном районе
26 - в Александровском районе
14 - в Петушинском районе
13 - в Вязниковском районе
13 - в Кольчугинском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Суздальском районе
7 - в Меленковском районе
5 - в Собинском районе
5 - в Селивановском районе
5 - в Киржачском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Гороховце
3 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 408 случаев заболевания.