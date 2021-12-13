На территории Владимирской области 13 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 297 случаев...

На территории Владимирской области 13 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:69 - во Владимире39 - в Ковровском районе33 - в Муромском районе33 - в Гусь-Хрустальном районе26 - в Александровском районе14 - в Петушинском районе13 - в Вязниковском районе13 - в Кольчугинском районе12 - в Юрьев-Польском районе11 - в Суздальском районе7 - в Меленковском районе5 - в Собинском районе5 - в Селивановском районе5 - в Киржачском районе5 - в Камешковском районе4 - в Гороховце3 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 408 случаев заболевания.