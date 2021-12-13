92 медали на международных состязаниях, 291 призовае место на чемпионатах, кубковых соервнованиях и первенствах страны – таков вклад наших спортсменов в копилку достижений Владимирской области в 2022 году

Об этом в ходе онлайн-брифинга по итогам года рассказал директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач. Успехи владимирских спортсменов он назвал витриной региона.92 медали на международных состязаниях, 291 призовае место на чемпионатах, кубковых соервнованиях и первенствах страны – таков вклад наших спортсменов в копилку достижений Владимирской области в 2022 году. 11 представителей региона были включены в сборные команды страны для подготовки к Олимпийским играм в Токио, 4 из них приняли участие в Олимпиаде и не безуспешно.Первые места заняли на Чемпионате мира гимнастки Ангелина Шкатова и Ангелина Мельникова. Кроме того, Ангелина Шкатова в составе сборной команды России по художественной гимнастике стала чемпионкой Европы в групповых упражнениях и в командном зачёте, обладательницей Кубка мира по художественной гимнастике.Успешно выступили ковровские профи велоориентирования - Светлана и Антон Фолифоровы: на их счету 5 наград чемпионата мира. Светлана стала обладательницей Кубка мира, а Антон завоевал третье место в общем зачёте Кубка мира.Стабильно высокие результаты показывает владимирская школа борьбы. Чемпионами мира в своих видах спорта стали Мовсар Баймасханов, Иван Константинов и Александр Пастушенко. Борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал золото первенства Европы и стал бронзовым призёром Чемпионата мира. Чемпионка Европы по самбо Анастасия Хомячкова завоевала бронзу чемпионата мира. Антон Коновалов стал серебряным призёром Чемпионата мира по самбо.Эти успехи – результат как личного труда и таланта спортсменов, так и общей ситуции с развитием физической культуры и спорта в регионе. На брифинге Алексей Сипач рассказал о реализации в 2021 году регионального проекта «Спорт − норма жизни», цель которого - улучшить качество жизни граждан через физическую активность и массовый спорт. Сегодня почти 50% жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом – это один из лучших показателей в ЦФО. Ежегодно департамент совместно с региональными федерациями по видам спорта проводит более 300 физкультурных и спортивных мероприятий. В области результативно работают 47 спортивных школ, воспитанниками которых являются свыше 23,6 тысяч юных спортсменов.