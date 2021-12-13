В 01:24 13 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 01:24 13 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Киржаче на улице 40 лет октября в доме №40.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место оперативно. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные обнаружили очаг на 3 этаже, и не дав огню распространиться, ликвидировали горение в квартире на площади 35 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество в помещении. К сожалению на пожаре пострадал мужчина 1977 г.р.Эвакуировано 20 человек. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/