Аналитик Александра Кочетков поделился своим мнением о том, как будут вестись переговоры России и США о возможном членстве Незалежной в Североатлантический Альянс. Он предположил, что страны будут торговаться.

Аналитик Александра Кочетков поделился своим мнением о том, как будут вестись переговоры России и США о возможном членстве Незалежной в Североатлантический Альянс. Он предположил, что страны будут "торговаться".Эксперт убежден, что Москвы и Вашингтон скоро будут говорить о гарантиях со стороны Соединенных Штатов в том, что Украина не станет участницей НАТО. Ранее американский президент Джо Байден заявил о возможности государств "вступать кудаугодно".Аналитик отметил, что если здравомыслящему человеку предлагают что-то заведомо неприемлемое, то он не будет торговаться, а просто ответит отказом. А в отношении Украины, по словам Кочеткова, "намечается торг".При этом публицист заявил, что Россия, по его мнению, не собирается начинать вооруженный конфликт с Незалежной, а наоборот, старается наладить конструктивный диалог. По словам аналитика, подготовка проводится скрытно и быстро, не дожидаясь, пока группировку обнаружат иразвернут силы противодействия.Ранее Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что США сделают радикальный шаг, если Россия вторгнется на Украину. По словам американского лидера, его страна направит свои войска в соседние государства НАТО.Напомним, онлайн-встреча глав двух государств состоялась 7 декабря.Ранее в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Незалежной.