13 декабря православные чтут память Андрея Первозванного.

13 декабря православные чтут память Андрея Первозванного.Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов ИисусаХриста, был призван первым.ИсторияАндрей был одним из братьев, которых Иисус позвалпроповедовать. Он отправился на Черноморское побережье в Херсонес. Андрей Первозванныйзанимает особенно почетное место для православных в России. В его честь названавысшая государственная награда Российской Федерации – Орден АндреяПервозванного. Символом военно-морского флота является Андреевский крест, такжесозданный в честь святого.Что нельзя делать 13 декабряЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В церковный праздникАндрея Первозванного нельзя шить, прясть и совершать другие действия с илами инитками. Не стоит пить крепкий алкоголь и сплетничать. В православный праздникнужно избегать физического труда, а также криков и ругани. Нельзя отказывать впомощи и отворачиваться от нуждающихся. Церковный праздник Андреев деньзапрещает гадать, устраивать застолья и есть то, что и так запрещеноРождественским постом. Православный праздник запрещает безделье, главное, чтобытруд не был тяжелым физическим.Традиции и приметы13 декабря 2021 года православные отмечают Андреев день. Вэтот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.Если пошел снег – зима будет холодной и со снежными бурямиТепло и отсутствие снега сулит теплую зиму, а вот холод –наоборотМороз и солнце обещают хороший урожай в следующем году