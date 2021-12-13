Президент США Джо Байден сделал хитрый ход для деэскалации напряженности двустороннего диалога Америки с нашей страной.

Президент США Джо Байден сделал хитрый ход для деэскалации напряженности двустороннего диалога Америки с нашей страной.Депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин считает, что глава Соединенных Штатов умышленно поддержал спекуляции о якобы возможномвторжении российских войск на территорию Незалежной, дабы у него появился повод дляуступок от России. При этом Джо Байден рассчитывает не подвергнуться осуждению со стороны другихучастников НАТО.Сергей Рахманин заявил, что президент США подыгрывал российскому лидеру. По его мнению, это была возможность при помощи подобной игры сделать определенные шаги, которые подавались бы как уступки Владимиру Путину. Депутат Рады Украины считает, что Джо Байден пошел на компромисс ради своих интересов.Напомним, недавно украинский аналитик Александр Кочетков предсказал, что США и Россия будут договариваться по поводу членства Украины вСевероатлантическом альянсе.Как писали "Дни.ру", онлайн-встреча президентов двух стран 7 декабря. Политики общались по поводу отношений Соединенных Штатов и России, поговорили о совместной работе по региональным вопросам. В ходе диалога преобладала тема Украины.