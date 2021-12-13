Коронавирус в России сегодня вышел на новый уровень: число зараженных штаммом омикрон начало расти.

Коронавирус в России сегодня вышел на новый уровень: число зараженных штаммом "омикрон" начало расти.Свыше 29,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки. Соответствующие данные привели специалисты российского оперативного штаба по коронавирусу.По информации специалистов, суточный прирост заболевших составил29 558человек. За то же время выздоровел 28 561и скончался 1 121человек. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии в нашей стране составило10 046 454 человека, вылечить удалось8 769 916человек, а число летальных исходов достигло290 604.[Материал дополняется]