Коронавирус в России сегодня вышел на новый уровень: число зараженных штаммом омикрон начало расти.
Коронавирус в России сегодня вышел на новый уровень: число зараженных штаммом "омикрон" начало расти.
Свыше 29,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки. Соответствующие данные привели специалисты российского оперативного штаба по коронавирусу.
По информации специалистов, суточный прирост заболевших составил
29 558
человек. За то же время выздоровел 28 561
и скончался 1 121
человек. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии в нашей стране составило
10 046 454 человека, вылечить удалось
8 769 916
человек, а число летальных исходов достигло
290 604.
[Материал дополняется]