Член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова провела прием граждан по личным...

Член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова провела прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он прошел в онлайн-формате.Так, житель Гусь-Хрустального обратился к сенатору за помощью. Дом, в котором проживает заявитель и члены его семьи признан аварийным. Расселение планировалось на декабрь 21-го, но было перенесено на три года. В ходе телефонного разговора Ольга Хохлова обратилась к руководству муниципалитета с просьбой ускорить решение проблемы. К сенатору обратилась и жительница Александровского района. С двумя несовершеннолетними детьми, она живет в квартире, купленной на средства материнского капитала. Жилой дом - в аварийном состоянии.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Так как глава города и глава администрации города наши коллеги, однопартийцы, я думаю, мы сумеем помочь этой семье. По крайней мере у меня такая надежда и я уверена, что мы не имеем права сказать - нет, нет вариантов и все... Будем искать варианты.