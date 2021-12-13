В Суздале завершился «Владимирский инвестиционный конгресс». В субботу, 11 декабря, форум закрыли итоговым пленарным заседанием. В дискуссии на тему «Пространственное развитие: новая модель ..
В Суздале завершился «Владимирский инвестиционный конгресс». В субботу, 11 декабря, форум закрыли итоговым пленарным заседанием. В дискуссии на тему «Пространственное развитие: новая модель на основе частных инвестиций» приняли врио губернатора Александр Авдеев, заместитель полномочного представителя Президента России с ЦФО Артур Ниязметов, заместители Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и Алексей Беспрозванных, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, основатель Askona Life Group и города Доброграда Владимир Седов. Модератором сессии выступил ведущий аналитических программ РБК Андрей Левченко.
На встрече, в том числе, обсуждали новые механизмы инвестиционного развития, доступные регионам ЦФО. Главный вывод – инвестиционный потенциал Владимирской области на сегодняшний день находится в активном росте. Регионом интересуются инвесторы из разных отраслей экономики.
«Во Владимирской области запланирована большая программа по развитию индустриальных зон, планируем заявляться на вторую особую экономическую зону, хотели бы вдохнуть вторую жизнь в предприятия. В экономике как в медицине: нужно изучить анамнез, поставить диагноз и определить лечение. Пациент выздоровел – это и есть достижение стабильности», – подчеркнул Александр Авдеев.
Владимирская область могла бы стать хорошей площадкой, на которой успешные регионы смогут делиться опытом развития бизнеса, перенимать опыт передовых субъектов Федерации. В кризисные моменты особенно важно находить передовые решения по поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.
«Нужно создать во Владимирской области площадку, где все регионы смогут поделиться имеющимся опытом в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для Владимирской области это позволит увеличить адресность принимаемых мер и расширить их перечень», - говорит Алексей Говырин.
Тема поддержки малого и среднего бизнеса стала одной из самых обсуждаемых на площадках конгресса. По словам депутата Алексея Говырина, за время пандемии и связанных с ней ограничений государство разработало по-настоящему работающие меры поддержки бизнеса. Но существуют причины, по которым предприниматели зачастую воздерживаются от обращения за господдержкой: не могут разобраться с внушительным комплексном доступных инструментов, выбрать то, что актуально и востребовано для конкретной сферы. Отсюда и возникают ситуации с отказами или проблемы в оформлении заявки и подготовки отчетности. Депутат от Владимирской и Ивановской областей считает, что большинство проблем снимется автоматизацией процесса предоставления господдержки и цифровой персонификацией инструментов. Диджитализация мер господдержки уже реализуется в ряде субъектов РФ. При этом, подчеркнул Алексей Говырин, в трансформации нуждается сам механизм распределения и доставки мер до субъектов МСП:
«Государство научилось предоставлять поддержку малому и среднему бизнесу. Скорость доведения мер поддержки сейчас можно назвать уникальной. Когда только по коду ОКВЭД государство способно за один день доводить финансовую поддержку до субъекта МСП. С другой стороны, механизм распределения поддержки нуждается в корректировке. Буквально на днях в нашем комитете состоялось расширенное заседание, обсуждали вопрос, что каналом оператором господдержки сейчас выступают банки и это канал не всегда срабатывает эффективно – поделился депутат Госдумы – Регионам нужно дать полномочия напрямую доводить средства господдержки до предпринимателей. Стать проводником тех сумм, что предусмотрены на эти цели государством. Эта позиция была поддержана Минпромразвития. Я думаю, что такая трансформация в итоге произойдет.