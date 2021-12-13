В Суздале завершился «Владимирский инвестиционный конгресс». В субботу, 11 декабря, форум закрыли итоговым пленарным заседанием. В дискуссии на тему «Пространственное развитие: новая модель ..

В Суздале завершился «Владимирский инвестиционный конгресс». В субботу, 11 декабря, форум закрыли итоговым пленарным заседанием. В дискуссии на тему «Пространственное развитие: новая модель на основе частных инвестиций» приняли врио губернатора Александр Авдеев, заместитель полномочного представителя Президента России с ЦФО Артур Ниязметов, заместители Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и Алексей Беспрозванных, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, основатель Askona Life Group и города Доброграда Владимир Седов. Модератором сессии выступил ведущий аналитических программ РБК Андрей Левченко.На встрече, в том числе, обсуждали новые механизмы инвестиционного развития, доступные регионам ЦФО. Главный вывод – инвестиционный потенциал Владимирской области на сегодняшний день находится в активном росте. Регионом интересуются инвесторы из разных отраслей экономики.«Во Владимирской области запланирована большая программа по развитию индустриальных зон, планируем заявляться на вторую особую экономическую зону, хотели бы вдохнуть вторую жизнь в предприятия. В экономике как в медицине: нужно изучить анамнез, поставить диагноз и определить лечение. Пациент выздоровел – это и есть достижение стабильности», – подчеркнул Александр Авдеев.Владимирская область могла бы стать хорошей площадкой, на которой успешные регионы смогут делиться опытом развития бизнеса, перенимать опыт передовых субъектов Федерации. В кризисные моменты особенно важно находить передовые решения по поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.«Нужно создать во Владимирской области площадку, где все регионы смогут поделиться имеющимся опытом в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для Владимирской области это позволит увеличить адресность принимаемых мер и расширить их перечень», - говорит Алексей Говырин.Тема поддержки малого и среднего бизнеса стала одной из самых обсуждаемых на площадках конгресса. По словам депутата Алексея Говырина, за время пандемии и связанных с ней ограничений государство разработало по-настоящему работающие меры поддержки бизнеса. Но существуют причины, по которым предприниматели зачастую воздерживаются от обращения за господдержкой: не могут разобраться с внушительным комплексном доступных инструментов, выбрать то, что актуально и востребовано для конкретной сферы. Отсюда и возникают ситуации с отказами или проблемы в оформлении заявки и подготовки отчетности. Депутат от Владимирской и Ивановской областей считает, что большинство проблем снимется автоматизацией процесса предоставления господдержки и цифровой персонификацией инструментов. Диджитализация мер господдержки уже реализуется в ряде субъектов РФ. При этом, подчеркнул Алексей Говырин, в трансформации нуждается сам механизм распределения и доставки мер до субъектов МСП:«Государство научилось предоставлять поддержку малому и среднему бизнесу. Скорость доведения мер поддержки сейчас можно назвать уникальной. Когда только по коду ОКВЭД государство способно за один день доводить финансовую поддержку до субъекта МСП. С другой стороны, механизм распределения поддержки нуждается в корректировке. Буквально на днях в нашем комитете состоялось расширенное заседание, обсуждали вопрос, что каналом оператором господдержки сейчас выступают банки и это канал не всегда срабатывает эффективно – поделился депутат Госдумы – Регионам нужно дать полномочия напрямую доводить средства господдержки до предпринимателей. Стать проводником тех сумм, что предусмотрены на эти цели государством. Эта позиция была поддержана Минпромразвития. Я думаю, что такая трансформация в итоге произойдет.