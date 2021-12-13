Долгое время продюсер скрывал свои отношения и называл себя свободным человеком. Однако именно с последней возлюбленной Рудинштейн провел последние годы своей жизни

Долгое время продюсер скрывал свои отношения и называл себя свободным человеком. Однако именно с последней возлюбленной Рудинштейн провел последние годы своей жизниСоздатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн скончался от инсульта 5 декабря. Этой осенью кинокритик перенес операцию по cтентированиекоронарных артерий, а спустя месяц, в середине ноября, попал в больницу после инфаркта. Последние дни своей жизни 75-летний кинодеятель провел в коме – рядом с ним была избранница. О спутнице Марка Григорьевича не известно практически ничего, кроме ее имени.В программе стало известно, что последнюю любовь в жизни создателя "Кинотавра" зовут Наталья Июдина. У возлюбленных была большая разница в возрасте – Марк Рудинштейн был старше своей избранницы на 34 года.Драматург Аркадий Инин рассказал журналистам, что именно Наталья была с рядом с кинодеятелем до последнего мгновения. По словам писателя, женщина делала все возможное, чтобы помочь: бегала по магазинам, держала Рудинштейна за руку, когда тот лежал на больничной койке, и пыталась общаться с ним. Однако продюсер буквально угасал на ее глазах и со временем полностью перестал реагировать на вопросы спутницы.Как пишет , друзья кинодеятеля называют Наталью его супругой. Однако ранее сообщалось, что за 20 лет совместной жизни Рудинштейн так и не вступил в официальный брак со своей возлюбленной. К тому же, четыре года назад Марк Григорьевич называл себя свободным человеком и говорил, что в отношениях с молодой женщиной "надо знать меру".