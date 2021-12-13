СУ УВД по ЮВАО завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по незаконному получению возврата имущественного налогового вычета при покупке квартир...

СУ УВД по ЮВАО завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по незаконному получению возврата имущественного налогового вычета при покупке квартир.Установлено, что в 2016 году участники организованной группы в целях незаконного обогащения подыскивали среди приезжих из стран ближнего зарубежья лиц, которые приобрели собственное жилье в г. Москве.Войдя к ним в доверие и, заведомо зная, что данные граждане не имеют права на получение имущественного вычета, они предлагали им оформить необходимые для вычета документы через подконтрольные юридические лица. После согласия собственников жилья, на них изготавливались поддельные документы, которые предоставлялись в налоговые органы. Сумма налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости составила 260 тысяч рублей.В результате противоправной деятельности группы лиц бюджету Российской Федерации причинен ущерб в сумме 1 миллион 300 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере предъявлено девяти участникам организованной группы в возрасте от 36 до 49 лет. Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве доказано девять эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, совершенных в 2016 году.Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18