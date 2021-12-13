Кадровая проблема существует, но критической ситуации нет. Так врио губернатора отреагировал на сигнал из посёлка Никологоры Вязниковского района. Сообщалось, что там “поликлиника может

Кадровая проблема существует, но критической ситуации нет. Так врио губернатора отреагировал на сигнал из посёлка Никологоры Вязниковского района. Сообщалось, что там “поликлиника может остаться совсем без докторов”. На место выехал зам Авдеева по здравоохранению Константин Баранов. По итогам его визита Авдеев дал понять, что сокращение медперсонала идёт в силу естественных причин. Александр Авдеев, врио губернатора