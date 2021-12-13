С 16:40 движение автотранспорта в Петушинском районе на 128-м км трассы М-7 запустили по одной...

С 16:40 движение автотранспорта в Петушинском районе на 128-м км трассы М-7 запустили по одной полосе.Напомним, пресс-служба УМВД по Владимирской области информировала, что 13 декабря 2021 г. около 15.00 на 128 км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.Фото: https://33.мвд.рф/