В 2021 году инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области помогла вернуть жителям пять миллионов рублей, которые были незаконно начислены за ЖКУ.

В 2021 году инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области помогла вернуть жителям пять миллионов рублей, которые были незаконно начислены за ЖКУ. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в Белом доме.С начала года ГЖИ провела три плановых и 2502 внеплановых проверки, 151 рейд и 702 осмотра. По результатам контрольных мероприятий выдано 1273 предписания и составлено 376 протоколов. Рассмотрено 325 административных дел. Сумма штрафов превысила 7 млн рублей.«Ведомство помогло вернуть владимирцам незаконно начисленные средства за жилищно-коммунальные услуги в общей сумме более 5 млн рублей», - уточнила главный жилищный инспектор 33-го региона Елена Андреева.В текущем году от жителей поступило 11221 обращение: 4680 − по вопросам надлежащего содержания общего имущества, 3300 − начисления платы в квитках, 2043 – по теме работы «управляшек», 1198 – публикации данных в ГИС ЖКХ.«Электронный сервис ГИС ЖКХ стал достаточно востребованным. Система позволяет оформить официальное обращение в надзорный орган, не выходя из дома», − подчеркнула Елена Андреева.Добавим, что за время работы инспекции лицензия выдана 253 компаниям, из которых деятельность по управлению домов осуществляют 160 юридических лиц. Всего во Владимирской области насчитывается 12796 многоквартирных домов, из них 7247 находятся под управлением УК, 1318 – ТСЖ или ЖСК, в 4020 выбрана форма непосредственного управления. В 211 многоквартирных домах способ управления не выбран.