5 городских катков, ярмарка в центре Владимира и новые арт-объекты. Программа новогодних мероприятий готова. Об этом рассказали в администрации города Владимира. Но в связи с

5 городских катков, ярмарка в центре Владимира и новые арт-объекты. Программа новогодних мероприятий готова. Об этом рассказали в администрации города Владимира. Но в связи с распространением коронавируса торжественных открытий новогодних площадок не предвидится. Окончательный же перечень праздничных мероприятий будет известен после 15 декабря, когда областные власти определятся со списком коронавирусных ограничений. Александр Карпилович, начальник управления