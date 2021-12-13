Куда ездили на автобусах по России? По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий...

Куда ездили на автобусах по России? По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым популярными городами для поездки на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Киржач, Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец, Тамбов, Белгород, Чебоксары, Иваново и Старый Оскол.Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород. Также в топ-20 популярных автобусных направлений по итогам 2021 года вошли маршруты Томск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург и Новосибирск — Барнаул.Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:- Восстановление рынка в 2021 году по отношению к 2019 году составляет от 90% до 130% в зависимости от региона. Есть регионы, где автовокзалам и перевозчикам удалось решить вопросы по возврату пассажиров, в основном это регионы, где ковидная ситуация не обанкротила перевозчиков и в момент восстановления спроса в регионах было достаточное количество перевозчиков с необходимым количеством транспортных средств. Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней. Пассажиры до настоящего времени опасаются введения каких-то ограничений, которые могут внести изменения в их планы на поездки, стараются не рисковать. Мы, в свою очередь, стараемся заранее информировать пассажиров об ограничениях в связи с пандемией. В тех регионах, где местные власти уже ввели QR-коды для поездок на автобусах, мы видим небольшое снижение спроса и переток пассажиров к нелегальным перевозчикам.Фото: https://pixabay.com/ru/