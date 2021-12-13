Клиенты владимирского ВТБ с января по ноябрь оформили 1,7 тыс. ипотечных сделок на 3,5 млрд рублей, что на 17% больше результата аналогичного периода прошлого года. Средний чек жилищного займа за ..

Клиенты владимирского ВТБ с января по ноябрь оформили 1,7 тыс. ипотечных сделок на 3,5 млрд рублей, что на 17% больше результата аналогичного периода прошлого года. Средний чек жилищного займа за 11 месяцев 2021 года составил 2,1 млн рублей. Это на четверть больше, чем средний чек по ипотеке за аналогичный период 2020 года.Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой. В этом году на ее долю приходится почти четверть общего количества сделок. Общая сумма выдач по программе ипотеки с господдержкой по итогам 11 месяцев достигла 843 млн рублей. Выдачи по семейной ипотеке составили 246 млн. По обновленным условиям этой программы ею могут воспользоваться пары даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. (Напомним, в сентябре ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка теперь - от 4,7%).«Вопрос приобретения собственного жилья актуален для многих жителей нашего региона. 2021 год подарил им уникальные возможности реализовать свою мечту в связи с рекордно низкими ставками по ипотеке. Поэтому объемы ипотечного кредитования росли все 11 месяцев. Только за ноябрь мы выдали владимирцам 333 млн рублей для покупки квартир. Уверен, что спрос на жилищные займы в декабре будет не менее высоким», - отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области.В целом по России за 11 месяцев текущего года ВТБ выдал ипотечных кредитов более чем на один триллион рублей, что является историческим рекордом. По оценкам аналитиков банка, российские заемщики с января по ноябрь 2021 года оформили 5,1 трлн рублей кредитов на жилье.