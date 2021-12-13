Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) масштабирует свое присутствие и выходит с услугой поиска недвижимости в 76 регионах России, в том числе во Владимирской области. ..

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) масштабирует свое присутствие и выходит с услугой поиска недвижимости в 76 регионах России, в том числе во Владимирской области. В 2022 году сервисами платформы смогут воспользоваться 370 тысяч человек, а ежемесячная посещаемость платформы достигнет 10 млн человек.Соглашение о расширении числа регионов, в которых будут представлены сервисы "Метра квадратного", было подписано совместно с Российской Гильдией Риэлторов. В настоящее время они доступны клиентам в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области. Ежедневно через платформу проводится 2 тыс. сделок.Клиенты, желающие приобрести недвижимость, смогут воспользоваться всеми сервисами экосистемы – базой объявлений, ипотечным брокером, защитой сделки, сервисом безопасных расчетов (СБР), электронной регистрацией и ремонтом. Конкурентным преимуществом площадки является то, что риелторы на платформе смогут размещать свои объявления бесплатно.Для покупки или аренды квартиры через сервис необходимо создать личный кабинет на сайте , загрузить документы, сформировать договор купли-продажи и выбрать наиболее удобный офис ВТБ для проведения сделки. В настоящее время разрабатываются продукты, позволяющие приобрести объекты в офисах агентств недвижимости как за собственные средства, так и с ипотекой.После подписания договора документы по защищенным каналам банка отправляются на регистрацию в Росреестр. После того, как договор будет зарегистрирован, и все его условия выполнены, деньги за объект недвижимости переводятся на счёт продавца.«Мы принимаем активное участие в цифровизации рынка недвижимости. Считаем, что покупка или аренда квартиры должна проходить с привлечением профессиональных участников и максимальным набором быстрых и простых онлайн-услуг. Мы видим заинтересованность партнеров и спрос клиентов на такие сервисы, поэтому решили масштабировать бизнес на всю страну. Это поможет увеличить в России долю сделок с цифровыми услугами. У риелторов появятся новые инструменты для их проведения в электронном виде и возможность бесплатно размещать объявления в нашем поисковике недвижимости. Уже сегодня М2 работает со всеми крупными застройщиками России. На следующий год у нас не менее амбициозные планы: мы разрабатываем новые продукты, и уже к весне планируем увеличить посещаемость платформы до 10 млн пользователей ежемесячно», - комментирует генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.