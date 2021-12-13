Пространственное развитие центральных регионов России, в том числе - Владимирской области. Эту тему...

Пространственное развитие центральных регионов России, в том числе - Владимирской области. Эту тему также обсудили на инвестиционном конгрессе. Участником форума стал и депутат Госдумы Алексей Говырин.Сегодня малое и среднее предпринимательство нужно поддерживать напрямую. Тогда регион сможет более грамотно распоряжаться средствами, уверен депутат Госдумы Алексей Говырин. По словам парламентария, именно эту тему он обсудил с Максимом Орешкиным, министром экономического развития.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:- И наша с вами задача, в том числе задача меня в комитете по малому и среднему бизнесу - создавать как раз условия законодательные, чтобы наши предпринимательские ожидания совпадали с реальностью, выраженными в конкретных действиях государства.Алексей Говырин стал инициатором круглого стола, где бизнес-сообщество высказало свои предложения по улучшению экономических условий в пандемию. Улучшение качества жизни людей должно быть на первом месте, считает депутат. И в этом помогут помочь инвесторы, которые готовы вкладывать средства в экономику региона. В ходе инвестиционного конгресса врио губернатора Александр Авдеев подписал договоры более чем на 43 миллиарда рублей.Алксандр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Эти проекты нам дают и новые рабочие места, улучшение городской среды, новые налоги для реализации социальных программ. Бизнесу дает возможность закрепиться на российском, на экспортном рынке.В других регионах, таких как Московская область и Татарстан, поддержка малому и среднему бизнесу- более мощная. Поэтому особенно важна кооперация регионов. Это позволит создать новые центры экономического роста, привлечь инвесторов и запустить новые проекты. В этом плане инвестиционный конгресс в Суздале - уровень федеральный, говорит Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:- Конгресс, который в этом году проводится здесь, в Суздале, является одним из лучших по качеству той повестки, которая обсуждалась.На днях в Госдуме состоялось "нулевое чтение" важного закона о малом и среднем предпринимательстве. Он позволит крупному бизнесу и госкомпаниям реализовывать собственные программы развития подрядчиков. Создать акселератор субъектов МСП, который обеспечит экономический прирост и стабильность.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"