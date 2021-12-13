На происшествие выезжали 5 единиц спецтехники, а также 17 человек личного состава.

В 01-24 13 декабря в Киржаче в многоквартирном доме на улице 40 лет Октября загорелась квартира. Во время пожара пострадал мужчина 1977 года рождения.На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление в подъезде. Спасателями было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения огня и эвакуации людей.Очаг находился на третьем этаже. Не дав огню распространиться, пожарные ликвидировали горение в квартире на площади 35 квадратных метров. В результате ЧП повреждена внутренняя отделка и имущество. Из здания эвакуировано 20 жильцов.На происшествие выезжали 5 единиц спецтехники, а также 17 человек личного состава.Дознаватели разбираются в причинах случившегося.