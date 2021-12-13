Идет заяц(З) по лесу, навстречу ему медведь(М).
(М): - Заяц, давай волка(В) подколем
(З): - Давай, а как?
(М): - Ты подойди к нему и спроси, волк, где твоя красная шапочка? А дальше моя забота.
(З) подходит к (В) и говорит:
(З) - Волк, где твоя красная шапочка?
(В) – Нет у меня никакой красной шапочки.
Из кустов (М) выходит, со всей дури надевает волку на голову унитаз и говорит:
- Вот твоя красная шапочка!!!!
Через месяц опять (М) зайца встречает
(М) – Заяц, волк из больницы выписался. Подколем?
(З): - Давай, а как?
(М): - Ты подойди к нему и спроси, волк, где твои красные перчатки? А дальше моя забота.
(З) подходит к (В) и говорит:
(З) - Волк, где твои красные перчатки?
(В) испуганно руки за спину прячет и говорит:
(В) – Нет у меня никаки
еще анекдот!