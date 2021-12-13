Четвёртый год десятки семей ждут решения вопроса с «лишними» этажами.

Во Владимире обманутые дольщики начали выходить на серию одиночных пикетов. Утром и днём они планируют по полтора часа стоять с плакатами возле здания администрации Владимирской области.Напомним, что четвёртый год десятки семей ждут решения. Утверждение проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, который мог бы узаконить их, затягивается. Между тем, большинство собственников дома поддерживают идею врио губернатора Александра Авдеева о 8 и 9 этажей.«Порядка 63% жильцов выступили за снос, оставшиеся выступают за новый документ об охранной зоне с повышением этажности», - рассказали коллеги изНапомним, что на минувшей неделе в Белом доме прозвучали следующие тезисы.«Как вариант, можно применить в отношении объекта механизмы Фонда защиты прав граждан, но тогда они получат не жильё, а компенсации. Или же использовать судебные решения, но и тут есть риски: неоднозначная судебная практика, а также высокая госпошлина», – пояснила заместитель директора департамента архитектуры и строительства Надежда Долинская.Между тем Александр Авдеев предложил снести «лишние этажи» новостройки.«Считаю, что самый реальный и правильный способ – стройфирме признать свою ошибку и демонтировать лишние этажи. Готов лично поучаствовать в выборе технологической методики. Параллельно с Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия, которая подала судебный иск для приведения постройки в соответствие, нужно готовить коллективный иск от самих дольщиков – суд его рассматривает в особом порядке» − пояснил Александр Авдеев.