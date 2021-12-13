Злоумышленник, находясь как посетитель в выставочном зале, расположенном в 4-м Сыромятническом переулке, похитил картину одного из современных художников...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении из выставочного зала картины современного художника.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь как посетитель в выставочном зале, расположенном в 4-м Сыромятническом переулке, похитил картину одного из современных художников, находившуюся на экспозиции, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ленинградском шоссе задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего из другого региона России. У злоумышленника изъята похищенная картина.По данному факту дознанием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60