Совсем недавно светская львица решилась на серьезные изменения во внешности, а теперь удивила общественность новой должностью

Совсем недавно светская львица решилась на серьезные изменения во внешности, а теперь удивила общественность новой должностьюДолгие годы общественность не перестает интересоваться жизнью 45-летней Даны Борисовой. К тому же, известная телеведущая часто подкидывает поклонникам новые темы для обсуждения и умело привлекает к себе внимание. В последнее время Борисова снова стала постоянной героиней светской хроники. Звезда заметно перекроила свою внешность, удивила фанатов пикантными подробностями своей интимной жизни и даже решила попытать счастье в новой профессии.Внешность светской львицы часто становится не только объектом обсуждения, но и насмешек публики. Борисова и раньше не стеснялась появляться перед подписчиками в неприглядном виде, однако одна из последних откровенностей звезды сыграла с ней злую шутку. Дана опубликовала , на котором четко видна обвисшая кожа на коленках и целлюлит, и нарвалась на критику пользователей. Многие комментаторы поспешили указать звезде на ее недостатки, а некоторые и вовсе запретили ей выкладывать фото в купальнике. Впрочем, телеведущая уже успела поработать со своей внешностью.Не так давно Борисова призналась, что заметно растолстела за время пандемии коронавируса. Чтобы вернуть телу прежнюю форму, светская львица решилась звездного хирурга Гайка Бабаяна и сделатьабдоминопластику. Четыре часа Дану избавляли от ненавистных боков, жира на животе и коленках и меняли форму ягодиц. После операции прошло всего несколько дней, но звезда не стесняется показывать подписчикам промежуточные результаты хирургического вмешательства.Очевидно, что телеведущая решилась на изменения, чтобы нравится в первую очередь себе. Ведь в жизни, как и в кровати, Борисовой давно не наблюдалось ни одного мужчины. В эфире телеканала "Суббота" светская львица призналась, что у нее не было интимной близости уже четыре года. Причем отношения с противоположным полом, несмотря на большое количество поклонников, у Даны не заладились еще в молодости. Свою дочь звезда родила вне брака, а с единственным супругом развелась уже через восемь месяцев после свадьбы.Устроить личную жизнь Борисовой не помогла даже известная телепередача "Давай поженимся", которую звезда посещала целых два раза. Несмотря на это, телеведущая решилась вновь прийти в популярную студию, но не для того, чтобы стать невестой. Судя по опросу в "Сторис" инстаграм-аккаунта Даны Борисовой, знаменитость предстанет перед телезрителями в качества ВИП-свахи. Кто знает, вдруг звезда сумеет помочь устроить личную жизнь участникам программы.