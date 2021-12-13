ДТП с пятью погибшими произошло произошло около 5 утра в минувшее воскресенье в Гороховецком районе. На 323 километре трассы М-7, это у поворота на Муром, ВАЗ столкнулся со стоявшей фурой. По

ДТП с пятью погибшими произошло произошло около 5 утра в минувшее воскресенье в Гороховецком районе. На 323 километре трассы М-7, это у поворота на Муром, ВАЗ столкнулся со стоявшей фурой. По предварительным данным областной полиции, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу разгона попутного направления, где врезался в стоящий грузовик Хино. В