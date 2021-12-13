Пострадавших в результате аварии нет.

Около 15.00 на 128 километре трассы М-7 в Петушинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель фуры «Скания» двигаясь в сторону города Владимира наехал на ограждение, разделяющее транспортные потоки. Грузовик перевернулся и опрокинулся на проезжую часть. Пострадавших в результате аварии нет.Движение в сторону Владимира ограничено. В ГИБДД предлагают объезжать место ДТП по автомагистрали «Кибирево – Воспушка – Караваево – Ларионово – Пекша».На месте происшествия работают сотрудники полиции.Информация уточняется.