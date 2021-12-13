Сотрудники полиции около одного из корпусов 10 микрорайона Зеленограда задержали двоих граждан по подозрению в незаконном обороте запрещенных средств...

«Сотрудниками ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции около одного из корпусов 10 микрорайона Зеленограда задержали двоих граждан в возрасте 19 и 20 лет по подозрению в незаконном обороте запрещенных средств. При личном досмотре задержанных обнаружен и изъят 51 сверток с неизвестным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой 70 граммов.Установлено, что злоумышленники приобрели и заранее расфасовали наркотик, находясь в Москве, после чего проследовали на территорию Зеленоградского АО для дальнейшего сбыта средства бесконтактным способом.Следствием СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31