В центре Владимира Денис Хорошилов записал видеообращение к президенту.

Ленинский районный суд Владимира на пять суток арестовал Дениса Хорошилова, который 31 ноября участвовал в записи видеообращения к Президенту РФ с просьбой не вводить QR-коды.Он 30 ноября подал уведомление о проведении акции, но ему пришел отказ. Причина – пандемия коронавируса.На видео, снятом в центре Владимира, сзади инициатора запечатлены 30 человек. Они просили Владимира Путина не ужесточать антиковидные ограничения.После мероприятия Хорошилова пригласили в полицию для составления протокола. Затем его доставили в суд, который постановил взять его под стражу на пять дней.Ранее мы сообщали, что участника митинга против QR-кодов в Александрове Юрия Саенко на 20 тысяч рублей за организацию незаконного пикета.