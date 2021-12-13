Торжественная церемония награждения прошла в ночь на 13 декабря в городе Эйлат на юге Израиля.

За победу в международном конкурсе красоты боролись 80 девушек из разных стран. Второе место досталось конкурсантке из Парагвая Наде Феррейре. Третье место заняла представительница из ЮАР Лалела Мсване. Россиянка Ралина Арабова, которая в 2019 году завоевала титул Мисс Татарстан, не попала в десятку. Ведущим конкурса был американский комик Стив Харви.По информации CNN, в своей речи 21-летняя Харназ Сандху призвала молодежь перестать сравнивать себя с другими людьми и понять, что именно уникальность делать человека красивым. Также представительница Индии во время своего выступления напомнила зрителям о проблеме изменения климата, подчеркнув, что сейчас время действовать и меньше говорить.Я верила в себя, и именно поэтому я стою здесь сегодня, — заявила Сандху под громкие аплодисменты зрителей.Из-за появления нового омикрон-штамма коронавируса власти Израиля решили ввести ограничения. За две недели до мероприятия границы Израиля закрылись для иностранцев, из-за чего поклонники конкурса красоты не смогли присутствовать на финале.Мисс Вселенная-2021 стала 70-м по счету конкурсом красоты. Победу в предыдущем конкурсе одержала представительница Мексики Андреа Меса. Международный конкурс красоты проводится ежегодно, победительнице традиционно вручают корону. Первый конкурс состоялся в 1952 году. Тогда победу одержала 17-летняя представительница Финляндии.Больше всех наград в разные годы получили представительницы США (восемь), Венесуэла (семь) и Пуэрто-Рико (пять). Россия становилась победителем конкурса один раз. В 2002 году титул Мисс Вселенная завоевала телеведущая Оксана Федорова.