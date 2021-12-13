Взрыв во Введенском Владычном женском монастыре в подмосковном Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной на территории монашеской общины. Об этом сообщили ..

Взрыв во Введенском Владычном женском монастыре в подмосковном Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной на территории монашеской общины. Об этом сообщили представители подмосковного управления МВД России.Инцидент произошел в понедельник около 8:00 утра по московскому времени. По данным СМИ, юноша пронес на территорию монастыря самодельную бомбу и привел ее в действие. Журналисты сообщают, что в результате пострадали два человека, включая 15-летнего подростка. Педагоги и ученики гимназии были эвакуированы, а преступника задержали. Другие обстоятельства происшествия выясняются, сообщает телеканал "".