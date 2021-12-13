Владимирцы, купившие жилплощадь в старом фонде, вынуждены съезжать по приказу мэрии. Аварийное жилье на Лакина 169/34. Дом признан аварийным еще 7 лет назад и планируется под снос. Жители это

Владимирцы, купившие жилплощадь в старом фонде, вынуждены съезжать по приказу мэрии. Аварийное жилье на Лакина 169/34. Дом признан аварийным еще 7 лет назад и планируется под снос. Жители это понимают. В ремонт смысла вкладываться нет. Надеждой Курулюк, жительница аварийного дома № 169/34 по ул. Лакина Вот видите стена, трещина практически насквозь проходит, здесь смотрите –