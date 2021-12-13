Развитие предпринимательства, в том числе молодежного — тема одной из сессий конгресса. С чего...

Развитие предпринимательства, в том числе молодежного — тема одной из сессий конгресса. С чего начать свой бизнес и как работать в условиях ограничений? Опытом делились участники круглого стола «Предприниматели — драйверы инвестиционного развития регионов».Среди участников и солидные предприниматели со стажем, и начинающие. Удивительно, но многие стартапы в условиях пандемии оказались удачными. Так, предприятие семьи Бородинских по выпуску полезных снеков работает недавно, но уже заключило соглашение с крупными торговыми точками.Екатерина Бородинская, предприниматель:- Центр «Мой бизнес» предоставляет большие меры поддержки. Нам предоставили софинансирование по сертификации наших наших продуктов, софинансирование в маркетинговых услугах. Также мы участвовали в конкурсе «Мама-предприниматель», была возможность выиграть. Но я не выиграла, но получила огромные уроки от спикеров.Об условиях работы в эпоху ковида говорили все участники дискуссии. Ограничения коснулись в первую очередь сферы услуг. Здесь бизнесменам не хватает конкретики — по срокам введения новых и снятия существующих ограничений. Но предприятия подстраиваются под новые реалии и ждут дополнительной поддержки от региональной власти.Денис Найденов, предприниматель:- Во-первых, они были вовремя, очень кстати. И, в принципе, мер поддержки хватило на то, чтобы сохранить рабочие места, все, в полном объёме.Основная задача Владимирского инвестиционного конгресса — наладить взаимодействие бизнесменов из регионов ЦФО. Диалог необходим во многим отраслях— туризм, сельское хозяйство, промышленность.- С точки зрения тех задач, которые поставил Президент по объему инвестиций в основной капитал к 24-му году, как раз кооперация и синергия — это выход из ситуации, который позволит сделать значительный шаг вперед,с точки зрения объёмов инвестиций в нашу экономику.Не обошли вниманием и так называемые «молодежные» компании. Для их развития необходимо сотрудничество с крупными корпорациями. Владимирский инвестиционной конгресс готов стать площадкой, на которой молодые предприниматели узнают секреты успешного бизнеса.Наталья Головешкина, Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"