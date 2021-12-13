В последнее время имя Марии Шукшиной не сходит с заголовков. Священник Николай Савченко рассказал о ее отношении к секте и отцу Сергию.

В последнее время имя Марии Шукшиной не сходит с заголовков. Священник Николай Савченко рассказал о ее отношении к секте и отцу Сергию.На днях сестра Марии Шукшиной Ольга сделала шокирующее заявление о том, что ее родственница, возможно, связана с церковным братством. "Ведь влияние секты разрушительно в первую очередь для того, кто стал ее адептом" – с ужасом говорит она. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со священником, чтобы выяснить, какую роль в этой истории играет связь Шукшиной с отцом Сергием."Конечно, ничего не могу сказать про информацию о том, насколько она связана. Но я слышал, что она неоднократно выступала в защиту отца Сергия, это известно, в церковных кругах мы это подтверждаем. Я, наверное, хотел бы выразить надежду, что она просто выступала с просьбой о некотором смягчении", – высказался Николай Савченко.Служитель также стал размышлять о том, верны ли были действия и поступки отца Сергия. Он назвал эту ситуацию прискорбной и печальной."Большинство в церковном обществе уверенно, что, конечно, отец Сергий допустил неразумные неоднократные высказывания. Я считаю, что решение церковного суда было справедливым. Конечно, как отец Сергий поступал, так неправильно было поступать. Он располагал к себе ревностью, но эта ревность – авторитарная. Он контролировал жесткой суровой рукой, которая воспринималась как строгость", – честно ответил на вопрос он.Николай советует не воспринимать слова Ольги Шукшиной всерьез. Сама актриса еще не высказывалась на этот счет. Поэтому, неизвестно, действительно ли она состоит в секте и связана ли эта организация с бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря."Что касается Марии Шукшиной, я, наверное, выразить (сказал бы – Прим.ред.) об озабоченности. Надо информацию ее сестры с некоторой осторожностью воспринимать. В это не хочется верить", – подытожил священник.