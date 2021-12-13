Он сменил на посту руководителя Павла Ермилова.

Сергей Соколов возглавил «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области». Он сменил на посту руководителя Павла Ермилова.Новый гендиректор родился в 1977 году в поселке Уйгурсай Узбекской ССР. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД. Прошел путь от помощника судьи до председателя Валдайского районного суда. В 2018 году начал работать советником министра в правительстве Новгородской области. Впоследствии занимался юридической деятельностью.ООО «ЕРИЦ» работает с 2014 года. Она занимается начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, сбором средств за коммуналку, а также формирует единый платёжный документ и доставляет его до абонентов.Среди контрагентов ЕРИЦ - региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ресурсоснабжающие и управляющие компании, регоператор по вывозу ТКО, а также организации, обслуживающие видеосистемы и домофоны.